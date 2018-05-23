В Астане состоится бал для одаренных детей

CA-NEWS (KZ) - В Астане 24 мая состоится бал для одаренных детей «Триумф».

Как сообщает пресс-служба акимата города, участники бала – столичные выпускники, победители и призеры республиканских, международных олимпиад и конкурсов научных проектов 2017-2018 учебного года, которые проводились в Японии, Западном Китае, Вьетнаме, Румынии и Сербии.

Отмечается, что в 2017/2018 учебном году на республиканской олимпиаде и республиканском конкурсе научных проектов команды учащихся Астаны в 12 раз занимают 1 общекомандное место и удостаиваются звания «Лучшая команда».