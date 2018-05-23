РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Астане состоится бал для одаренных детей

CA-NEWS (KZ) - В Астане 24 мая состоится бал для одаренных детей «Триумф».

Как сообщает пресс-служба акимата города, участники бала – столичные выпускники, победители и призеры республиканских, международных олимпиад и конкурсов научных проектов 2017-2018 учебного года, которые проводились в Японии, Западном Китае, Вьетнаме, Румынии и Сербии.

Отмечается, что в 2017/2018 учебном году на республиканской олимпиаде и республиканском конкурсе научных проектов команды учащихся Астаны в 12 раз занимают 1 общекомандное место и удостаиваются звания «Лучшая команда».

print
  • Экс-генпрокурор Узбекистана намерен покаяться перед народом
  • В Таджикистане в результате камнепада погибли женщина и трое ее детей
  • Самолет с 97 пассажирами и экипажем выкатился за полосу в аэропорту Астаны во время урагана
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×