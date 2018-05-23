Казахстан впервые поставил уран в Бразилию

CA-NEWS (KZ) - Национальная атомная компания Казахстана расширяет географию поставок своей продукции на мировом рынке ядерного топлива.

Как сообщает пресс-служба АО «НАК «Казатомпром», компания выиграла международный тендер на поставку концентратов природного урана для бразильской компании Indústrias nucleares do Brasil (INB). Согласно условиям договора «Казатомпром» в установленные сроки осуществил поставку урана.

INB является государственным предприятием Бразилии по производству ядерного топлива. Деятельность INB лицензирует и контролирует Национальная комиссия по ядерной энергии (CNEN) и Бразильский институт по окружающей среде и возобновляемым природным ресурсам (IBAMA), а также МАГАТЭ.

Подписание контракта имеет важное значение в контексте развития казаxстанско-бразильского сотрудничества по мирному использованию атомной энергии и поиску новых рынков сбыта продукции АО «НАК Казатомпром», говорится в сообщении.