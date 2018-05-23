Европейский инвестиционный банк предоставит Узбекистану кредит в $400 млн

CA-NEWS (UZ) - Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) планирует предоставить Узбекистану кредит в 500 млн евро ($400 млн). Об этом стало известно в ходе встречи в правительстве Узбекистана с вице-президентом ЕИБ Вазилом Худаком, сообщили в Госкомитете республики по инвестициям.

Из приоритетных направлений сотрудничества названы проекты в области энергосбережения и управления в водохозяйственной сфере.

ЕИБ и Узбекистан подписали в октябре 2017 года рамочное соглашение, которое определяет правовые основы деятельности банка в стране.

21 мая в Узбекистан прибыла делегация ЕИБ, которую возглавил вице-президент банка Худак. В рамках визита прошли встречи с руководством парламента, а также главами министерств и ведомств.