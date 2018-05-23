В Ташкенте задержана женщина, подозреваемая в убийстве и расчленении трупа сотрудницы салона красоты

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте задержали гражданку Н.М., подозреваемую в том, что она в феврале текущего года облила лицо работницы салона красоты уксусной кислотой, ударила её ножом в плечо и шею и расчленила тело топором.

В Сергелийском районе столицы сотрудница салона красоты «Abror style» гражданка Н.М 16 февраля пропала без вести, сообщила пресс-служба МВД.

Отмечается, что Н.М в тот день, когда она пропала, ушла с гражданкой М.А в неизвестном направлении.

В результате принятых мер стало известно, что гражданка М.А дома в ходе скандала убила гражданку Н.М. Облила лицо работницы салона красоты уксусной кислотой, ударила её ножом в плечо и шею и расчленила тело топором. После этого, основную часть тела М.А. сбросила в реку «Чирчик», а остальные части трупа, разместив в полиэтиленовые мешки, бросила в заросли возле берега.

В настоящее время М.А. задержана.