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  23 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане за четыре месяца добыто порядка 268 тыс. тонн угля

CA-NEWS (TJ) - Порядка 268 тыс. тонн угля добыто в Таджикистане за первые четыре месяца текущего года. По данным министерства промышленности и новых технологий РТ, предварительные потребности промышленных предприятий в угле в 2018 году составляют 920 тыс. тонн, бюджетных организаций – 57,2 тысяч тонн, ТЭЦ «Душанбе-2» и котельных – 1 млн. 245 тыс. тонн.

По данным источника, указанный объем включает остатки от отопительного сезона 2017-2018, находящиеся в хранилищах ТЭЦ.

График поставок угля для теплоэлектроцентралей на предстоящий отопительный сезон в дополнительном объеме 1,1 миллион тонн составлен и в настоящее время реализуется.

Между тем, согласно предварительным данным Минпрома, до 1 мая этого года в республике добыто 268 тысяч тонн угля, что на 28 тысяч тонн больше объема аналогичного периода 2017 года.

Объемы добычи угля в Таджикистане увеличиваются с каждым годом. К примеру, если в 2014 году в стране было добыто 870 тыс. тонн угля, то в 2015 году этот показатель составил свыше 1 млн. тонн, а уже в 2016 и 2017 годах было добыто 1,5 млн. тонн и 1,7 млн. тонн соответственно.

До того, как Таджикистан обрел независимость, в стране добывалось до 309 тыс. тонн угля. По данным Минпрома, в настоящее время в республике уголь в качестве топлива используют более 200 предприятий.

Ранее сообщалось, что внутренние потребности социально-экономических отраслей Таджикистана в угле на 2018 год оцениваются в 2 млн. тонн, сообщает Авеста.

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