В Костанае новорожденного нашли в мусорном баке, он скончался

CA-NEWS (KZ) - В Костанае в мусорном баке нашли новорожденного.

Как сообщают местные СМИ, его накануне в мусорном баке недалеко от туберкулезного диспансера нашел полицейский. Скорая помощь доставила младенца в детскую больницу с переохлаждением, он был в коме.

Сегодня, 23 мая, он скончался. По данным врачей, пуповина и его состояние говорят о том, что ребенку всего 2 дня.