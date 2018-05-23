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  23 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Костанае новорожденного нашли в мусорном баке, он скончался

CA-NEWS (KZ) - В Костанае в мусорном баке нашли новорожденного.

Как сообщают местные СМИ, его накануне в мусорном баке недалеко от туберкулезного диспансера нашел полицейский. Скорая помощь доставила младенца в детскую больницу с переохлаждением, он был в коме.

Сегодня, 23 мая, он скончался. По данным врачей, пуповина и его состояние говорят о том, что ребенку всего 2 дня.

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