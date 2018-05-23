В Караганде открыто отделение почты, которое обслуживает робот

CA-NEWS (KZ) - Цифровой офис «Казпочты» заработал в Караганде.

Как сообщает пресс-служба акимата области, его обслуживают два сотрудника, всю остальную работу делает техника.

Посетителей нового отделения встречает робот Куаныш. Он умеет распознавать лица, отвечать на вопросы, касающиеся работы «Казпочты», может дать «пять», станцевать и рассказать анекдот.

В отделении также есть цифровой консультант Сауле, гибридные банкоматы, способные выдавать и принимать наличность и за 3 минуты изготовить пластиковую карту для покупок в интернете.

Презентацию цифрового отделения посетил аким региона Ерлан Кошанов. Его познакомили с новой техникой и изготовили для него пластиковую карту с помощью гибридного банкомата.

Отмечается, что посетители могут воспользоваться постаматами и услугами системы «Электронный кассир».

«Электронный кассир» очень удобен, к примеру, для бизнесменов. К вечеру у многих из них есть весьма большие суммы наличных. Приходится либо вызвать инкассацию, либо нести все домой, что очень рискованно. Мы же предлагаем оставить деньги на ночь в «электронном кассире». Он может принять до 100 миллионов тенге в сутки, комиссия за это взимается небольшая», - рассказал председатель правления АО «Казпочта» Сакен Сарсенов.

Всего в Казахстане планируют открыть 8 подобных отделений. Два из них уже работают в Астане и Алматы. Карагандинский офис стал третьим.