В Туркменистане пройдет День без автомобилей

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил 3 июня провести в Туркменистане День без автотранспорта. Как сообщает госинформагентство ТДХ, это мероприятие будет проведено в связи с «многочисленными просьбами населения страны».

В этот день с 7 утра до 19 часов для движения частного транспорта будут перекрыты все дороги в Ашхабаде. Ходить будет только общественный транспорт.

Также глава государства поручил привлечь население к занятиям велоспортом.

Дата этого мероприятия приурочена к Всемирному дню велосипеда, который был учрежден ООН в апреле этого года по инициативе Туркменистана.