В Туркменистане пройдет День без автомобилей
- Туркменистан, общество
- 12:29, 23 мая 2018
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CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил 3 июня провести в Туркменистане День без автотранспорта. Как сообщает госинформагентство ТДХ, это мероприятие будет проведено в связи с «многочисленными просьбами населения страны».
В этот день с 7 утра до 19 часов для движения частного транспорта будут перекрыты все дороги в Ашхабаде. Ходить будет только общественный транспорт.
Также глава государства поручил привлечь население к занятиям велоспортом.
Дата этого мероприятия приурочена к Всемирному дню велосипеда, который был учрежден ООН в апреле этого года по инициативе Туркменистана.