РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркменистане пройдет День без автомобилей

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил 3 июня провести в Туркменистане День без автотранспорта. Как сообщает госинформагентство ТДХ, это мероприятие будет проведено в связи с «многочисленными просьбами населения страны».

В этот день с 7 утра до 19 часов для движения частного транспорта будут перекрыты все дороги в Ашхабаде. Ходить будет только общественный транспорт.

Также глава государства поручил привлечь население к занятиям велоспортом.

Дата этого мероприятия приурочена к Всемирному дню велосипеда, который был учрежден ООН в апреле этого года по инициативе Туркменистана.

print
  • Секретарь Совбеза Таджикистана встретился в Пекине с коллегами по ШОС
  • Трамп поручил Минюсту США провести новое расследование
  • Китайская компания построит в Казахстане завод по производству бумаги из камыша за $320 млн
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×