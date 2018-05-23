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  23 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Чили 14 священников отстранили от службы из-за подозрений в педофилии

CA-NEWS (CA) - Епархия города Ранкагуа в Чили отстранила от службы 14 священников, подозреваемых в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом епархия сообщила во вторник.

"Были отстранены от своего священнического служения 14 священников. Это означает, что стало известно, в основном из предоставленных СМИ данных, что эти священники совершили действия, который могут быть преступлениями как в гражданской сфере, так и канонической", - говорится в документе. В нем епархия также отмечает, что ранее уже обратилась в прокуратуру, сообщает ТАСС.

На прошлой неделе чилийский телеканал "Тресе" обнародовал результаты своего расследования, в ходе которого журналисты выяснили, что несколько священников в Ранкагуа вели непристойную переписку с несовершеннолетними и могли совершать действия сексуального характера в отношении детей и подростков.

Ранее епископы Чили подали Папе Римскому Франциску прошение о коллективной отставке в связи со скандалом о педофилии среди чилийских католических священников. Один из эпизодов связан с делом епископа Хуана Барроса, подозреваемого в укрывательстве подчиненного ему священника-педофила. Сам епископ заявляет, что не знал о преступлениях.

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