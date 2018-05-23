Президент Туркменистана раскритиковал работу мэра Ашхабада

- Туркменистан, общество
- 12:51, 23 мая 2018
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CA-NEWS (TM) - Во время видеоселекторного совещания 21 мая хяким (глава) города Ашхабада Шамухаммет Дурдылыев отчитался перед президентом Гурбангулы Бердымухамедовым о совершенствовании работы столичных инженерно-технических и коммунальных служб, обеспечению чистоты в столице и ее благоустройства.
Президент отметил, что на заседании Кабмина 17 мая было выражено недовольство темпами благоустроительных работ в Ашхабаде. Подчеркнув, что их качество должно соответствовать международным стандартам и высокому статусу туркменской столицы, Бердымухамедов «строго потребовал от хякима принять меры по повышению эффективности проводимых работ», сообщает госинформагентство ТДХ.
Напомним, что 15 мая в Туркменистане прошли сильные ливни и сошел ряд селей. Столице и другим городам страны был нанесен серьезный ущерб.
Спустя два дня президент провел заседании Кабмина и совета безопасности, на котором уволил замминистра обороны по ЧС и объявил выговоры ряду чиновников, в том числе мэру Ашхабада.