Президент Туркменистана раскритиковал работу мэра Ашхабада

CA-NEWS (TM) - Во время видеоселекторного совещания 21 мая хяким (глава) города Ашхабада Шамухаммет Дурдылыев отчитался перед президентом Гурбангулы Бердымухамедовым о совершенствовании работы столичных инженерно-технических и коммунальных служб, обеспечению чистоты в столице и ее благоустройства.

Президент отметил, что на заседании Кабмина 17 мая было выражено недовольство темпами благоустроительных работ в Ашхабаде. Подчеркнув, что их качество должно соответствовать международным стандартам и высокому статусу туркменской столицы, Бердымухамедов «строго потребовал от хякима принять меры по повышению эффективности проводимых работ», сообщает госинформагентство ТДХ.

Напомним, что 15 мая в Туркменистане прошли сильные ливни и сошел ряд селей. Столице и другим городам страны был нанесен серьезный ущерб.

Спустя два дня президент провел заседании Кабмина и совета безопасности, на котором уволил замминистра обороны по ЧС и объявил выговоры ряду чиновников, в том числе мэру Ашхабада.