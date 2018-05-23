Глава МФЦ «Астана» заявил о планах Казахстана войти в 20-ку самых конкурентоспособных стран Азии

CA-NEWS (KZ) - Казахстан ставит себе цель, чтобы в течение 10 лет войти в число 20 самых конкурентоспособных финансовых центров Азии. Об этом сегодня, 23 мая 2018 года, сообщил журналистам управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов.

По его словам, конкуренция на самом деле очень большая. «Есть очень крупные финансовые центры в Китае, Японии, Тайвани, Малайзии и в странах ближнего Востока и это значит, что есть на кого равняться и есть с кем сравнивать», - сказал он.

По словам К.Келимбетова, Казахстан хочет привлечь банки стран Евразийского экономического союза к работе международного центра Астана.

Он также предположил, что к 2015 году будет единое понимание и единый регулятор, который будет базироваться в Казахстане.

«С другой стороны, как известно, что к 2021 году вступят в силу правила ВТО, с помощью которых глобальные банки смогут размещать свои филиалы. Сейчас мы рассматриваем возможность того, чтобы глобальных инвестиционных банков, которые работают в сфере управления благосостояния частных лиц были привлечены к нам. Мы будем их привлекать, но при этом у нас самые высокие требования, которые базируются на лучших мировых практиках. Преимущественно на начальном этапе мы видим большой интерес со стороны компаний», - сказал он.