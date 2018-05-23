В Бурабае постоят жилища Ботайской эпохи – начала степной цивилизации

CA-NEWS (KZ) - Аким Акмолинской области Малик Мурзалин осмотрел в Бурабае ход реконструкции Ботайской культуры.

Как сообщает пресс-служба акимата региона, у подножья горы Жеке батыр, на территории лесного хозяйства «Акылбай» будет расположен визит-центр.

«Сейчас идут работы по воссозданию семи жилищ той эпохи, диаметром 8-10 метров. Базой для домов станут метровые в глубину котлованы. Вверху будет возведен из бревен купол, который впоследствии забьют травой и мхом, покроют шкурами, а поверх этого заделают все глиной, саманом и дерном. Все жилища будут соединены между собой подземным ходом, и каждый из них будет уникален по-своему: где-то будут проходить обряды, в другом желающие смогут заняться каким-нибудь промыслом, в третьем будет представлен оружейный ряд той эпохи, в соседнем жилище вам покажут, как издревле делали кумыс и так далее», - рассказал директор областного историко-краеведческого музея Куаныш Шакшаков.

По словам доктора исторических наук, профессора археологии, автора одного из археологических открытий ХХ века – Ботайской культуры – Виктора Зайберта, именно в эту эпоху на территории Северного Казахстана впервые произошло одомашнивание диких лошадей.

«Задача этого визит-центра - увековечить и развить бренд первоботайской культуры, которую мы сегодня называем Ботайская культура — матрица степной цивилизации. Это начало культуры генеза казахов, начало степной цивилизации, это начало новой эры конно-транспортной коммуникации. Сегодня в западных странах ученые очень активно подключаются к изучению уникальнейшей мировой культуры Ботая, в американских школах дети ее изучают. Но прежде всего нам Ботайская культура нужна для понимания и ощущения своей этничности — 6 тысяч лет назад была заложена основа казахской культуры. И это сегодня прекрасно иллюстрируется всеми нашими исследованиями», - отметил он.