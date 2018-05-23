Вопросы развития таджикско-китайских межпарламентских связей обсуждены в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Председатель Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров встретился в среду с заместителем председателя Постоянной комиссии Всекитайского собрания народных представителей Алекеном Еминбахэ.

Как сообщил «Авеста» начальник пресс-центра Маджлиси намояндагон Мухаммадато Султонов, в ходе встречи стороны обсудили текущие вопросы и перспективы таджикско-китайского межпарламентского сотрудничества.

«Отрадно отметить, что сегодня межпарламентские отношения между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой находятся на подъеме. И надеемся, что в ближайшем будущем они поднимутся на новый уровень, где не будет нерешённых проблем и вопросов», – подчеркнул Шукурджон Зухуров.

«Мы исходим из того, что Китай является для Таджикистана стратегическим партнером, и нам надо укреплять эти отношения через межпарламентские связи. Таджикистан наделен соседством с одной из величайших стран мира – Китаем. Это соседство, безусловно, будет способствовать экономическому развитию нашей страны», – продолжил сипкер Маджлиси намояндагон.

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве между РТ и КНР, Ш.Зухуров констатировал стремительное развитие торговых связей между странами, отметив, что «во время установления наших дипломатических отношений в 1992 году объем товарооборота между нашими странами составлял лишь 2,7 миллиона долларов США, теперь он увеличился в 300 раз. Мы выражаем уверенность в том, что совместными усилиями к 2020 году можем повысить этот показатель до более3 миллиардов американских долларов».

По словам спикера, Китай является крупнейшим инвестором и крупнейшим торговым партнером Республики Таджикистан, вложившим более миллиарда долларов в стратегические инвестиционные проекты в Таджикистане.

“Дружеские отношения между Таджикистаном и Китаем развиваются благодаря стремлениям руководителей двух стран. Китай и дальше будет стремиться развивать плодотворное сотрудничество с Таджикистаном”, – подчеркнул в свою очередь заместитель председателя Постоянной комиссии Всекитайского собрания народных представителей Алекен Еминбахэ

При обсуждении таджикско-китайского сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах собеседники выразили удовлетворение уровнем взаимодействий сторон. На встрече были затронуты и другие направление сотрудничества между Таджикистаном и Китаем.