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  23 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На казахстанско-узбекском форуме подписали соглашения на более чем $60 млн
Предыстория: В Южно-Казахстанской области прошел казахстанско-узбекский бизнес-форум

CA-NEWS (UZ) - В рамках казахстанско-узбекского делового форума 22 мая в городе Шымкенте подписан ряд двусторонних документов, сообщают официальные СМИ. Форум прошел с участием официальных лиц двух стран и сотен предпринимателей, сообщает пресс-служба акимата Южно-Казахстанской области (ЮКО).

Участники форума, организованного палатой предпринимателей ЮКО, как сообщается, обсудили вопросы создания совместных проектов, экспорта и импорта продукции, взаимодействия с целью выхода на рынки других стран.

Местные новостные агентства сообщают, что в рамках форума подписаны восемь документов на 62 миллиона долларов. В том числе меморандумы между акиматом ЮКО и узбекской компанией Alliance textile — «о намерении инвестировать в текстильную отрасль региона, между специальной экономической зоной «Оңтүстік» и предприятием «Казтехинпекс» «о реабилитации текстильного предприятия».

Вместе с тем, акимат и узбекская компания «Дентафиль плюс» подписали меморандум о строительстве завода по производству медицинских изделий области, сообщают местные СМИ. В ходе бизнес-форума состоялось первое заседание делового совета.

Узбекистан в последнее время прилагает усилия по налаживанию политических и экономических отношений с соседними странами. Изменения во внешнеполитическом курсе страны произошли с приходом к власти в 2016 году Шавката Мирзиёева, занявшего пост президента после смерти Ислама Каримова, который проводил политику по изоляции Узбекистана. Официальный Ташкент заявил, что считает приоритетом во внешней политике улучшение связей с государствами Центральной Азии.

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