В Узбекистане, несмотря на гибель учительницы, бюджетников вновь привлекают к уборке улиц

CA-NEWS (UZ) - Азамат Умаров, работавший главой Управления народного образования Самаркандской области, был снят с должности после инцидента со смертью учительницы из Каттакурганского района Дианы Еникеевой, которую сбил КамАЗ по время принудительной уборки магистральной дороги. Однако он продолжил работать в этой сфере и привлекать своих подчинённых к уборке улиц, сообщает centralasian.org.



Одна из учительниц школы-интерната №62 для умственно отсталых детей в городе Самарканде говорит, что в свой первый рабочий день (18 мая) новый директор Азамат Умаров отправил всех учителей школы-интерната на уборку улиц. "У многих сотрудников школы-интерната есть малолетние дети, поэтому они были вынуждены прийти на уборку вместе с детьми и чистить улицы", – говорит учительница.

​Напомним, что в середине марта этого года накануне визита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Самаркандскую область КамАЗ сбил насмерть 23-летнюю школьную учительницу из Каттакурганского района Диану Еникееву, которая вместе с коллегами занималась уборкой магистральной дороги. Согласно заключению специальной комиссии, причиной смерти Дианы Еникеевой стал несчастный случай на производстве. После этой трагедии ряд чиновников в Самарканде, в том числе и глава Управления народного образования данной области Азамат Умаров, лишились своих должностей.

– 18 мая неожиданно для всех нашего директора отправили на пенсию и назначили директором школы-интерната 60-летнего Умарова. Наш прежний директор не заставлял учителей заниматься уборкой улиц, напротив, он просил нас уделять больше внимания воспитанию и обучению детей. Если учителя каждую субботу и воскресенье будут заниматься уборкой улиц, не отдыхая в выходные дни, это ведь негативно повлияет на качество обучения детей?, – говорит другая учительница.

Случай трагической гибели Дианы Еникеевой получил широкую огласку и обратил внимание общественности к проблеме принудительного труда в Узбекистане, к которому зачастую привлекают сотрудников бюджетных организаций в этой стране. Во время своей поездки в Сырдарьинскую область в апреле президент Шавкат Мирзиёев заявил, что чувствует себя виновным в смерти Дианы Еникеевой и подверг жесткой критике чиновников, отправляющих учителей на принудительные работы по благоустройству территорий. Глава государства добавил, что отныне руководители, привлекающие учителей к принудительному труду, будут освобождаться от должностей, несмотря на все прежние заслуги.

Заместитель директора школы-интерната №62 по административно-хозяйственной части Гуллола Маматкулова сказала, что все учителя школы-интерната вышли на уборку улиц по собственному желанию. "Учителям и воспитателям выделены небольшие участки, где они должны убраться. Они ведь занимались уборкой внутри школы-интерната, а не на улице!", – заявила возмущенно замдиректора школы-интерната.