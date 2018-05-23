Казахстан победил Стати в его попытке отложить рассмотрение мошенничества в суде Англии

CA-NEWS (KZ) - Судья Высокого суда Англии отклонил попытку молдавских бизнесменов Анатола и Габриэля Стати отложить судебное разбирательство по факту мошенничества, назначенное на октябрь 2018 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции Казахстана, в прошлом месяце они не смогли отозвать иск, который сами же инициировали в Англии, после того, как судья по делу Ноулз пришел к выводу, что есть доказательства многомиллионного мошенничества.

Отмечается, что за один день до слушания, посвященного рассмотрению дальнейших аспектов дела, адвокаты молдавского предпринимателя King and Spalding уведомили, что прекращают представлять интересы Стати, а бизнесмены в свою очередь заявили, что, поскольку они теперь представляют сами себя, суд должен быть отложен.

Адвокат от Казахстана Али Малек QC сказал суду, что это «уловка» и «злоупотребление», направленное на отсрочку судебного разбирательства в Англии о мошенничестве и продолжение исполнительного производства в других странах.

Судебные разбирательства с Анатолом и Габриэлем Стати начались в 2010 году. Они запросили 4 миллиарда долларов от Казахстана через арбитраж в Швеции, но им было присуждено 500 миллионов долларов.

Позже, через документы, полученные в США через отдельную судебную процедуру, Казахстан получил доказательства того, что претензии Стати основывались на крупном мошенничестве. Швеция не аннулировала решение и не приняла решение об обвинениях в мошенничестве, английский суд все же рассмотрел доказательства, представленные Казахстаном, заключив в июне прошлого года, что имеется достаточное количество первоначальных доказательств того, что арбитражное решение было получено путем мошенничества и, следовательно, назначил слушания по существу мошенничества на октябрь этого года.

«После этого Стати начали беспрецедентную кампанию по принудительному исполнению в семи странах, получив предварительные аресты активов, принадлежащих не государству, а Национальному банку Казахстана и Национальному фонду, на сумму более $22 млрд, что намного превышает их претензии. В судебном процессе по мошенничеству в Англии, когда Стати должны были раскрыть документы, они вместо этого попытались выйти из лондонского разбирательства. Однако решением от 11 мая 2018 года им было отказано в отзыве своего иска. После этого, вместо того, чтобы продолжить дальнейшую подготовку к судебному процессу, Стати заявили английскому суду, что King and Spalding больше не представляет их. Несмотря на это, юристы King and Spalding появились в суде, планируя представлять интересы Стати, в чем им было отказано», - отмечает ведомство.

По его данным, на лондонском слушании судья Ноулз отказался выслушать выступление от бывших адвокатов молдавского бизнесмена после того, как Казахстан поставил под сомнение полномочия адвокатов Стати. Сами Стати не присутствовали в зале суда.

Судья Ноулз распорядился, чтобы судебное разбирательство продолжилось в октябре и присудил возместить расходы Казахстану.