Казахстанец попросил губернаторов ряда областей России открыть в садах казахские группы, спецшколы и кафедры в вузах

CA-NEWS (KZ) - Преподаватель Казахского агротехнического университета им. С.Сейфуллина, кандидат педагогических наук Ержан Батешов обратился к временно исполняющему обязанности губернатора Омской области Александру Буркову с просьбой поддержать изучение казахского языка.

Как сообщает пресс-служба посольства Казахстана в России, он настаивает на том, что даже в самых отдаленных и маленьких населенных пунктах республики изучение русского языка является обязательным.

«Этнические казахи (граждане РФ) составляют значительное, но все, же меньшинство от всего местного населения, реализация развития казахского языка в учебных заведениях вызывает как минимум затруднения, а как максимум – право получения образования на родном языке становится формальным, существующим только в нормативно-правовых документах», – заявил Е.Батешов.

В своем обращении он просит открыть в Омской области казахские группы в детских садах, кружки и факультативы по изучению казахского языка, специализированные школы и кафедры во всех вузах.

В обращении преподаватель попросил выделить средства из областного бюджета для укомплектования учебниками, учебно-методической литературой и материалами на казахском языке, а также привлечения квалифицированных специалистов с соответствующим образованием (вплоть до приглашения их с Казахстана).

Аналогичные послания были отправлены главам Астраханской, Самарской и других областей РФ.