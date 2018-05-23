Казахстан и Дагестан свяжет паромная переправа

CA-NEWS (KZ) - Город Актау посетила делегация Дагестана во главе с начальником управления Министерства по национальной политике Газимагомедом Гаджиевым.

Как сообщает пресс-служба посольства Казахстана в России, в ходе встречи аким Актау Галымжан Ниязов и глава ведомства обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, в частности запуска паромного сообщения между городами-побратимами – Махачкалой и Актау.

Отмечается, что паромное сообщение между Казахстаном и Дагестаном было открыто в 1999 году, однако из-за отсутствия интенсивного товаропотока линию закрыли.

В настоящее время, по оценкам экспертов, две страны испытывают экономическую необходимость в паромной линии. Товарооборот растет, а запуск паромного сообщения позволит сократить транспортные расходы в связи с отсутствием необходимости огибать Каспий.