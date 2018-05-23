Российские заводы представят свою продукцию на выставке в Монголии

CA-NEWS (MNG) - 6-9 июня в Улан-Баторе пройдет серия мероприятий "Монголо-российская инициатива - 2018".

Данную выставку организует российская компания «Росспецмаш» под эгидой президента Монголии и при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. В мероприятии примут участие крупные российские производители сельскохозяйственной техники - «Ростсельмаш», «Пегас-Агро», Омский экспериментальный завод, машиностроительный завод «Кургандормаш» и другие заводы и предприятия.

Серия мероприятий «Монголо-российская инициатива-2018» будет содействовать развитию торгово-экономических отношений между двумя странами, реализации совместных проектов, увеличению импорта промышленной продукции из России в Монголию, сообщает ARD.

“Монголо-российская инициатива – 2018” – важное событие для выведения двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень.