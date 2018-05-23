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  23 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Минкульт поручил Ростуризму изучить целесообразность ограничения работы Booking.com в России

CA-NEWS (CA) - Министерство культуры РФ поручило Ростуризму изучить целесообразность запрета сервиса бронирования гостиниц Booking.com в России, сообщает РБК.

Ростуризм намерен «запросить мнение профильных профессиональных общественных объединений относительно указанного предложения», заявили изданию в пресс-службе ведомства.

С предложением ограничить работу Booking.com в России выступил в апреле глава туроператора «Свой туристический сервис» Сергей Войтович. Поручение Ростуризму было дано после его открытого письма в Минкульт, сообщает издание «Турпром».

По словам Войтовича, ограничить предлагается возможность бронирования российских гостиниц для клиентов, находящихся на территории России.

Booking.com — самый популярный сайт для бронирования гостиниц. По заявлению компании, ежедневно на сайте бронируется более полутора миллионов ночевок. Россия, по данным SimilarWeb на апрель 2018 года, обеспечивает 7,49% заходов на сайт Booking.com и занимает по этому показателю первое место, пишет РБК.

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