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  23 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Замглавы МИД Монголии приняла посла Таджикистана

CA-NEWS (MNG) - Вице-министр иностранных дел Б.Батцэцэг провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Таджикистана в Монголии по совместительству Назирмадом Ализодовым, в ходе которой состоялся обмен мнениями по вопросам монголо-таджикских отношений и сотрудничества.

В частности, они обсудили ряд вопросов, касающихся расширения межгосударственных отношений, продолжения взаимных визитов на высшем и высоком уровнях, развития торгово-экономического сотрудничества, улучшения условий для взаимных поездок граждан двух стран и наращивания тесного взаимодействия в рамках региона, сообщает Montsame.

Состоялся также обмен мнениями об укреплении правовой основы отношений и сотрудничества между Монголией и Таджикистаном.

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