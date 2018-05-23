В Узбекистане создаётся свободная туристическая зона «Чарвак»

CA-NEWS (UZ) - Правительство Узбекистана 15 мая текущего года приняло Постановление «О мерах по организации деятельности свободной туристской зоны (СТЗ) «Чарвак»»в Ташкентской области.

Документом описаны границы территории СТЗ, общая площадь которой составляет 94,8 тысячи га, утверждена концепция развития зоны и программа развития дорожно-транспортной, инженерно-коммуникационной и производственной инфраструктур на ее территории, сообщили в посольстве РУз в КР.

В концепции, рассчитанной на 2018-2019 годы, планируется создание в области современных объектов туристской инфраструктуры, а также функциональных и сезонных зон отдыха, которые должны стать «опорной точкой развития региона» и стимулом развития малого и частного предпринимательства.

Планируется, что к 2021 году количество иностранных туристов, посещающих область, повысится с 72 тысяч человек по итогам 2017 года до прогнозных 150 тысяч, а экспорт туристских услуг вырастет с 44,6 млн. до 100 млн. долларов.

На сегодняшний день в области функционируют 120 организаций, оказывающих услуги туристам. Начата работа по созданию 162 гостевых домов на территории Бостанлыкского, Паркентского и Ахангаранкого районов.

На территории СТЗ должны появиться объекты для пляжного отдыха, водных видов спорта, медицинского и экстремального (парапланы и дельтапланы) туризма, поля для гольфа, парк аттракционов (аквапарк), горнолыжный курортный центр, новые канатные дороги, филиалы супермаркетов. Планируется проработка вопросов открытия пунктов общественного питания мировых брендов (Starbucks, McDonald’s, Burger King, KFC).

На территории СТЗ намечается проведение международных спортивных соревнований, таких как Азиатские игры, а также разных культурно-досуговых мероприятий.