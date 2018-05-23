Таджикский кутюрье представит свою коллекцию на фестивале в Бухаре (видео)

CA-NEWS (UZ) - Коллекция таджикских национальных нарядов от модельера Хуршеда Сатторова будет показана в рамках 17-го традиционного фестиваля «Шелк и специи» в древней Бухаре.

Основные действия фестиваля разворачиваются у знаменитого архитектурного комплекса Лаби-хавз, где 25-27 мая проходит ярмарка hand-made изделий народных мастеров со всех регионов Узбекистана, а также стран Центральной Азии, Китая, Индии и Ирана.

Хуршед Сатторов сообщил Радио Озоди 22 мая, что его новая коллекция включает в себе 15 моделей таджикской национальной одежды. В ней имеются платья в стиле чакан, который популярен на юге Таджикистана, и платья с памирскими узорами.

«Таких платьев нет ни в одной из стран региона, в том числе в Узбекистане, они яркие, в них много красивых узоров, скажем, в чакане на красной ткани вышиваются узоры из семи цветов», говорит таджикский кутюрье.

Таджикский кутюрье представит свою коллекцию на фестивале "Шелк и специи" в Бухаре

Как сообщили организаторы, в программе фестиваля "Шелк и специи" - выступления фольклорных ансамблей из регионов Узбекистана, национальные игры и забавы, мастер-классы, дегустация узбекского плова на мероприятии «Палов сайли», показ моды от юных дизайнеров Узбекистана.

В рамках фестиваля ежегодно проходит демонстрация школ бухарской миниатюры и гиждуванской керамики, бухарских мастеров чеканки и рукоделия, ручного ткачества шелковой ткани, шелкового ковра, золотого шитья и ювелирных изделий.