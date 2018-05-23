Президенту Греции сделали операцию на сердце
- Азия и мир, общество
- 16:27, 23 мая 2018
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CA-NEWS (CA) - Президент Греции Прокопис Павлопулос во вторник прошёл кардиологическое обследование, в ходе которого врачи решили установить стент, сообщила пресс-служба президента.
Ежегодное кардиологическое обследование президент проходил в кардиохирургическом центре Онассиса.
"Во время обследования было решено установить один стент, процесс прошёл успешно",- говорится в заявлении пресс-службы главы государства.
Президент в среду будет в обычном режиме выполнять свою программу, сообщила пресс-служба.
Операция стентирования коронарных сосудов сердца заключается в расширении их суженных и закупоренных участков путем установки специальных расширителей, стентов, сообщает РИА Новости.