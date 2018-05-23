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  23 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Н.Назарбаев открыл международную выставку вооружения и военно-технического имущества «KADEX-2018» (фото)

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 23 мая открыл V международную выставку вооружения и военно-технического имущества «KADEX-2018».

Как сообщает пресс-служба Акорды, выступая перед участниками церемонии, он подчеркнул, что главной особенностью нынешней выставки является проведение в ее рамках международного форума «Дни космоса в Казахстане».

Н.Назарбаев отметил, что выставка «KADEX-2018» стала событием мирового значения в сфере вооружения и обеспечения информационной безопасности.

«На выставке представлено 318 предприятий из 28 стран мира. Посетители могут ознакомиться с последними достижениями в оборонно-промышленном комплексе и космической сфере. В этот раз особый акцент был сделан на развитие электронной системы и системы управления связью и вооружением», - сказал глава государства.

Он указал, что Казахстан ведет миролюбивую политику, направленную на укрепление добрососедства и сотрудничества.

«Развитие оборонной сферы и Вооруженных сил является одним из приоритетов государства. Действенным инструментом в их реализации выступает международная выставка «KADEX» – единственная в своем роде в Центральной Азии», - заявил президент.

Он остановился на эффективности проведения международной выставки в развитие оборонно-промышленного комплекса страны.

«В этом году для участия в выставке прибыли официальные делегации 40 стран мира, а также 108 глав иностранных компаний. Подписанные деловые соглашения и контракты будут способствовать развитию международной кооперации и партнерства между отечественными и зарубежными предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Это также будет содействовать привлечению инвестиций, увеличению экспортного потенциала и конкурентоспособности казахстанской экономики в целом», - сказал Н.Назарбаев.

По завершении церемонии открытия выставки он посетил выставочные павильоны национальной компании «Казахстан инжиниринг», России и Китая.

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