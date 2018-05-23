В Ташкенте пройдёт Международная конференция молодых лидеров

CA-NEWS (UZ) - 27-31 мая в Ташкенте впервые пройдет Международная конференция молодых лидеров. Форум проводится немецкой общественной организацией Global Bridges e.V. совместно с Союзом молодежи Узбекистана при содействии посольства республики в Берлине и посольства Германии в Ташкенте.

В предстоящей XVII Конференции молодых лидеров ожидается участие около 40 представителей Австрии, Аргентины, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Китая, Нидерландов, России, Сербии, США, Узбекистана, Франции, Эстонии, сообщает ИА "Жахон".

Представители Global Bridges e.V. совершили предварительную ознакомительную поездку в Узбекистан в феврале этого года, в рамках которой состоялись встречи в Министерстве иностранных дел, Государственном комитете по инвестициям, Институте проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе и Союзе молодежи Узбекистана. По итогам визита и было принято решение о проведении очередной конференции в Ташкенте.

"В контексте взаимодействия Узбекистан привлекателен для нас тем, что под руководством молодого и энергичного Президента в республике проводится активная молодежная политика. Ташкентская конференция молодых лидеров служит входным билетом для Узбекистана в нашу международную сеть, которая объединяет молодых лидеров из Европы, Азии и Америки. Надеемся, что мероприятие в столице Узбекистана заложит прочный фундамент для тесного и долгосрочного взаимодействия с узбекскими партнерами, - отмечает исполнительного председателя Global Bridges e.V. Беате Линдеманн.

Основная часть конференции пройдет в Ташкенте. В ходе нее участники обменяются мнениями об актуальных вопросах международной и региональной политики, перспективах расширения торгово-экономических связей, а также о нынешнем развитии Узбекистана, его взаимоотношениях с ведущими государствами и роли в укреплении регионального сотрудничества.

В рамках конференции также запланирована поездка в Самарканд.

С 1973 года организация осуществляет Программу молодых лидеров, участниками которой на сегодняшний день стали около 2,5 тысячи представителей из более чем 40 стран мира. Цель – предоставление квалифицированным и мотивированным перспективным талантам возможности для обмена мнениями по актуальным темам региональной и международной политики, а также укрепление связей между участниками из различных стран.