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  23 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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«Вертолеты России» представили на выставке в Казахстане ударные машины
Предыстория: Н.Назарбаев открыл международную выставку вооружения и военно-технического имущества «KADEX-2018»

CA-NEWS (KZ) - Холдинг «Вертолеты России» представил новейшие образцы вертолетной техники военного назначения на Международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018, которая проходит в Астане. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС.

«На экспозиции холдинга будут представлены ударные вертолеты - Ми-28НЭ и Ми-35М, а также транспортно-десантный Ми-38Т. Кроме того, руководство холдинга проведет ряд переговоров с традиционными и потенциальными эксплуатантами российских вертолетов. Также будут обсуждаться вопросы послепродажного обслуживания ранее поставленной вертолетной техники российского производства», - рассказали в «Вертолетах России».

По словам заместителя генерального директора по продажам военной вертолетной техники Владислава Савельева, рынок стран СНГ является для холдинга одним из самых перспективных.

«Осознавая, насколько российские вертолеты востребованы в данном регионе, мы планируем развивать сотрудничество - как в военном сегменте по линии ОДКБ, так и в гражданском», - процитировали в пресс-службе компании слова Савельева.

Отмечается, что боевой вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» - современный ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения танков, бронированной и небронированной техники, а также пехоты противника на поле боя и малоскоростных воздушных целей. Способен действовать днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях.

Многоцелевой ударный вертолет Ми-35М может эффективно применяться в условиях высоких температур и высокогорья. Его конструкция обеспечивает вертолету низкую акустическую заметность, повышение боевой выживаемости, а также снижает трудоемкость технического обслуживания.

Ми-38Т - транспортно-десантная версия вертолета Ми-38. На нем предусмотрена установка средств связи для военных нужд и дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета. Проект Ми-38Т позволяет создать специализированные версии, в том числе «арктический» вариант вертолета

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