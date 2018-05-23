Н.Назарбаев принял секретарей советов безопасности и министров оборонных ведомств государств ОДКБ

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 23 мая встретился с секретарями советов безопасности и министрами оборонных ведомств государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Как сообщает пресс-служба Акорды, он поприветствовал участников межсессионных заседаний Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, которые проходят в период председательства Казахстана в ОДКБ.

«Уставные органы ОДКБ, которые вы представляете, рассмотрят широкий спектр вопросов, включая развитие многостороннего сотрудничества в военной сфере, противодействие международному терроризму, незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции, а также выработку подходов к скоординированной информационной политике», - отметил глава республики.

Он подчеркнул, что в мире и регионе сохраняется сложная военно-политическая обстановка, активно действуют международные террористические организации и нарастают угрозы информационному пространству.

Президент отметил важную роль оборонных ведомств и аппаратов советов безопасности в межгосударственной координации, совершенствовании коллективных механизмов, отработке взаимодействия в ходе совместных учений и операций.

«Совместная деятельность должна вестись в рамках согласованных направлений и в строгом соответствии с уставными задачами, конкретизированными в Стратегии развития ОДКБ до 2025 года. Созданные нами Коллективные силы оперативного реагирования всегда находятся в готовности к выполнению возложенных на них задач», - сказал Н.Назарбаев.

Он остановился на результатах учений «Кобальт-2018», прошедших в Алматинской области. Глава государства обратил внимание на важность разработки программ и планов материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования.

Также он призвал уделять внимание практическим мерам в сфере военно-технического сотрудничества, используя для этого возможности выставки «KADEX-2018».

«Сейчас численность Объединенного штаба ОДКБ существенно увеличена, поэтому мы вправе ожидать качественных улучшений в его работе. Наиболее острой проблемой в зоне ответственности ОДКБ и, в целом, в мире Казахстан считает международный терроризм», - сказал Н.Назарбаев.

Президент указал на эффективность коллективных усилий в деле противодействия международному терроризму.

Кроме того, глава Казахстана остановился на вопросах расширения взаимодействия ОДКБ с международным сообществом, выработки эффективных мер реагирования на потенциальные угрозы, а также обеспечения информационной и кибербезопасности.

В завершение он выразил уверенность в том, что Совет министров обороны и Комитет секретарей советов безопасности внесут вклад в решение общих задач ОДКБ.