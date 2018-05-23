Прокуратура Турции выдала ордер на арест 70 военных

CA-NEWS (CA) - Прокуратура турецкого города Конья в рамках продолжающегося расследования по делу о террористической организации FETO выдала ордер на арест 70 действующих и отставных военных, сообщает РБК.



Отмечается, что для поимки подозреваемых правоохранительными органами проводятся рейды в 23 провинциях страны. Среди лиц, на которых выданы ордера, 43 являются действующими военными, 27 ранее были отстранены от службы в связи с наличием подозрений в связях с FETO.

В начале марта суд в Турции приговорил к пожизненному заключению 65 офицеров военно-морских сил по обвинению в попытке госпереворота.​ Попытка госпереворота произошла 16 июля 2016 года. В результате столкновений в Стамбуле и Анкаре погибли 249 человек, более 2 тыс. получили ранения. Власти Турции считают главным зачинщиком проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США, и связанную с ним организацию FET