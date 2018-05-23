РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Прокуратура Турции выдала ордер на арест 70 военных

CA-NEWS (CA) - Прокуратура турецкого города Конья в рамках продолжающегося расследования по делу о террористической организации FETO выдала ордер на арест 70 действующих и отставных военных, сообщает РБК.

Отмечается, что для поимки подозреваемых правоохранительными органами проводятся рейды в 23 провинциях страны. Среди лиц, на которых выданы ордера, 43 являются действующими военными, 27 ранее были отстранены от службы в связи с наличием подозрений в связях с FETO.

В начале марта суд в Турции приговорил к пожизненному заключению 65 офицеров военно-морских сил по обвинению в попытке госпереворота.​ Попытка госпереворота произошла 16 июля 2016 года. В результате столкновений в Стамбуле и Анкаре погибли 249 человек, более 2 тыс. получили ранения. Власти Турции считают главным зачинщиком проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США, и связанную с ним организацию FET

print
  • Сборная Туркменистана по хоккею впервые попала в мировой рейтинг IIHF
  • Барак и Мишель Обама заключили с Netflix контракт на съемку фильмов и сериалов
  • Таджикистан и ТИКА обсудили перспективы сотрудничества
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×