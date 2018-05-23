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  23 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Н.Назарбаев и С.Шойгу обсудили сотрудничество Казахстана и России в сфере обороны

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 23 мая встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе встречи они обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны и взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

Стороны отметили значимость проведения международной выставки «KADEX-2018» и указали на ее эффективность для укрепления межгосударственных связей в оборонно-промышленной сфере двух стран.

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