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  23 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В США еще одного узбекистанца обвинили в финансировании терроризма

CA-NEWS (UZ) - В финансировании терроризма в США обвинен еще один гражданин узбекской национальности, передает узбекская служба Би-Би-Си.

По данным американской прессы, гражданина Узбекистана Сардора Ходжаева заключили под стражу на полтора года за финансирование им трех сторонников ИГИЛ, дислоцированных в Нью-Йорке.

30-летний выходец из Узбекистана (из какого населенного пункта родом конкретно – не уточняется) Ходжаев, проживавший в городе Пенсакола, в штата Флорида, обвиняется в снабжении религиозно-радикальных элементов 16 тысячами долларов. Деньги предназначались на то, чтобы лица, намеревавшиеся в 2014-2015 годах выехать в Сирию для присоединения к группировке ИГИЛ, могли бы осуществить задуманное.

В американских тюрьмах в настоящий момент содержатся 11 узбекистанцев, обвиненных в пособничестве к террористическим организациям.

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