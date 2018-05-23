В Астане подсчитали предварительный ущерб от урагана, пронесшегося накануне

CA-NEWS (KZ) - Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны подсчитал предварительный ущерб от урагана, пронесшегося по городу накануне, 22 мая.

По словам начальника Отдела предупреждения ЧС Еркина Отаргалымулы, окончательная цифра пока не известна, но предварительная составила 235 млн тенге ($718 тыс. 650).

По данным ДЧС, ураган повредил фасады в 28 многоквартирных домах площадью 5,9 тыс. кв.м, кровлю и фасады 23 социальных объектов, повалил 9,3 тыс. ограждений. Пострадали 10 человек, 1 госпитализирован.