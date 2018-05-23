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  23 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Презентация туристического потенциала Таджикистана состоялась в Баку

CA-NEWS (CA) - Презентация туристического потенциала Республики Таджикистан состоялась в здании посольства Таджикистана в Азербайджане, в городе Баку, сообщает департамент информации МИД РТ.

В презентации приняли участие депутаты Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, представители министерств и ведомств, главы дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в Баку, академические и общественные круги страны пребывания.

Посол Таджикистана Рустам Соли рассказал об “Объявление 2018 года – Годом развития туризма и народных ремесел» отметив, что такая инициатива свидетельствует о созидательной политике президента РТ Эмомали Рахмона, которая предоставляет возможность развивать туристическую сферу в стране, продемонстрировать ее потенциал и представить национальную культуру таджикского народа на мировой арене.

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