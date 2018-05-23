Reuters: Поиски малайзийского Boeing частной американской компанией завершатся 29 мая

CA-NEWS (CA) - Поиски пропавшего Boeing 777, выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, американской компанией Ocean Infinity завершатся на следующей неделе, заявил министр транспорта страны Энтони Локе, сообщает Reuters.



"Сегодня утром я поднял этот вопрос в правительстве, было решено продлить [поиски] до 29 мая", - заявил министр. По информации агентства, на вопрос, означает ли это, что поисковые работы больше продлеваться не будут, глава минтранса ответил утвердительно.

В начале этого года правительство экс-премьера Наджиба Разака подписало соглашение с Ocean Infinity о возобновлении поисков самолета. Для этого было зафрахтовано судно Seabed Constructor, оснащенное восемью автономными аппаратами, способными обследовать дно на самых больших глубинах. Поиски начались 22 января и должны были продлиться 90 суток. Согласно договору, компания получит оплату только в случае обнаружения лайнера. По предварительным подсчетам, речь может идти о $70 млн.

Принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines самолет через два часа после вылета из Куала-Лумпура пропал с экранов радаров, связь с ним была потеряна. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.