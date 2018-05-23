В Узбекистане вновь заработали Skype, Whatsapp и Viber

CA-NEWS (UZ) - Пользователи интернета в Узбекистане теперь могут пользоваться мессенджерами Skype, Whatsapp и Viber без проблем, заявил генеральный директор «Узбектелекома» Фарход Розиев.

Перебои с их работой он назвал «самой наболевшей проблемой», сообщает портал kun.uz.

«Несколько дней наши инженеры упорно трудились. Наконец-то устранили проблемы со Skype, Viber, WhatsApp и другими голосовыми приложениями. Теперь это работает – пользуйтесь», – сказал Розиев на конференции MITCROADMAP2018.

Напомним, проблемы со Skype начались в 2015 году. С тех пор мессенджер практически не работает в Узбекистане.