РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане вновь заработали Skype, Whatsapp и Viber

CA-NEWS (UZ) - Пользователи интернета в Узбекистане теперь могут пользоваться мессенджерами Skype, Whatsapp и Viber без проблем, заявил генеральный директор «Узбектелекома» Фарход Розиев.
Перебои с их работой он назвал «самой наболевшей проблемой», сообщает портал kun.uz.

«Несколько дней наши инженеры упорно трудились. Наконец-то устранили проблемы со Skype, Viber, WhatsApp и другими голосовыми приложениями. Теперь это работает – пользуйтесь», – сказал Розиев на конференции MITCROADMAP2018.

Напомним, проблемы со Skype начались в 2015 году. С тех пор мессенджер практически не работает в Узбекистане.

print
  • Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Узбекистан
  • Сборная Туркменистана по хоккею впервые попала в мировой рейтинг IIHF
  • Производить отделочный камень и строить индустриальные парки намерена в Казахстане китайская компания
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×