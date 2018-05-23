«Поедем – поедим!»: Казахстан

CA-NEWS (KZ) - Вышла в эфир передача телеканала НТВ «Поедем – поедим!» с Джоном Уорреном о Казахстане.

Ведущий посетил Астану, осмотрел достопримечательности города, в том числе объект EXPO-2017 – сферу «Нур Алем».

Затем Дж.Уоррен побывал на курорте Барабай в Акмолинской области, где участвовал в айтысе [песенно-поэтическое состязание поэтов-импровизаторов], провел обряд «тұсау кесер» [обряд разрезания пут детям, которые только учатся ходить], попробовал вкусный сірне [мясное блюдо казахской кухни], приготовленный под костром, а также поднялся на природную смотровую площадку Борового - гору Болектау.