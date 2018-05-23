РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
«Поедем – поедим!»: Казахстан

CA-NEWS (KZ) - Вышла в эфир передача телеканала НТВ «Поедем – поедим!» с Джоном Уорреном о Казахстане.

Ведущий посетил Астану, осмотрел достопримечательности города, в том числе объект EXPO-2017 – сферу «Нур Алем».

Затем Дж.Уоррен побывал на курорте Барабай в Акмолинской области, где участвовал в айтысе [песенно-поэтическое состязание поэтов-импровизаторов], провел обряд «тұсау кесер» [обряд разрезания пут детям, которые только учатся ходить], попробовал вкусный сірне [мясное блюдо казахской кухни], приготовленный под костром, а также поднялся на природную смотровую площадку Борового - гору Болектау.

print
  • Умершая на улице попрошайка из Ливана оказалась миллионершей
  • В Таджикистане в результате камнепада погибли женщина и трое ее детей
  • В Китае за $783 тысячи проданы рукописи Маркса и Энгельса
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×