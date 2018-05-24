За 7 лет индекс технологической сложности экономики Казахстана улучшился на 30 позиций

CA-NEWS (KZ) - За годы индустриализации индекс технологической сложности экономики Казахстана улучшился на 30 позиций. Об этом в ходе встречи с населением сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

По его словам, повысилась сложность экономики Казахстана, которая характеризует развитость, устойчивость и диверсифицированность промышленного сектора.

«Согласно общепризнанному Индексу технологической сложности экономики, Казахстан за 2010-2016 годы улучшил свои позиции на 30 пунктов, с 92 места до 62. Это говорит о том, что мы стали производить и экспортировать больше разных товаров, которые более конкурентоспособны на мировом рынке. Практически каждый четвертый доллар привлекаемых прямых иностранных инвестиций приходится на обрабатывающий сектор, его доля в валовом притоке составила по итогам 2017 года 25%, тогда как в 2015 году показатель равнялся 17%», - отметил глава ведомства.

По данным МИР, всего с начала Программы индустриализации (за 2010-2017 годы) было введено 1148 проектов на сумму 6,1 трлн тенге ($18 млрд 655 млн), создано 107 тыс. постоянных рабочих мест, в том числе в 2017 году введено 120 проектов на сумму 1,5 трлн тенге ($4,6 млрд) с созданием порядка 10 тыс. постоянных рабочих мест.

«Если ранее мы только добывали бокситы и производили глинозем, который весь уходил на экспорт, то с запуском Казахстанского электролизного завода в стране было начато производство первичного алюминия, это второй передел. В прошлом году мы запустили уже третий передел в рамках проекта ТОО «Giessenhaus» по производству легированного алюминия. Параллельно с данным проектом начато производство готовых изделий из алюминия - автомобильных дисков», - рассказал Ж.Касымбек.

По информации министра, в машиностроении в прошлом году рост производства составил 5,6% с объемом в 914 млрд тенге ($2,8 млрд). В сравнении с 2010 годом доля машиностроения в общем объеме промышленного производства увеличилась с 2,9 до 4%.

Ассортимент продукции машиностроения пополнился высокотехнологическими товарами, которые никогда ранее не выпускались в стране. К примеру, это локомотивы, электровозы, пассажирские вагоны, горнорудное и нефтегазовое оборудование. В отрасли работают известные компании, такие как General Electric, General Motors, Alstom, LG и другие.