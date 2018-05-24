В Узбекистане появится сайт общественного контроля окружающей среды

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане появится сайт общественного контроля окружающей среды, сообщает портал Anhor.uz.

Как сообщается, до 1 сентября создадут специальный веб-портал, который позволит населению проводить общественный контроль за состоянием окружающей среды.

Это предусмотрено постановлением президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обращения с бытовыми отходами».

На сайте можно будет размещать фото и видео случаев нарушения. Там же будет внедрен механизм оперативного реагирования органов на каждый размещенный случай.

На сайте Госкомэкологии создадут специальную странницу с указанием электронной карты расположения всех мусоросборочных пунктов, количества населения и другой информации. Это все нужно для частных компаний, желающих заняться вывозом бытовых отходов, и общественного контроля