- Узбекистан, общество
- 9:49, 24 мая 2018
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CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане появится сайт общественного контроля окружающей среды, сообщает портал Anhor.uz.
Как сообщается, до 1 сентября создадут специальный веб-портал, который позволит населению проводить общественный контроль за состоянием окружающей среды.
Это предусмотрено постановлением президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обращения с бытовыми отходами».
На сайте можно будет размещать фото и видео случаев нарушения. Там же будет внедрен механизм оперативного реагирования органов на каждый размещенный случай.
На сайте Госкомэкологии создадут специальную странницу с указанием электронной карты расположения всех мусоросборочных пунктов, количества населения и другой информации. Это все нужно для частных компаний, желающих заняться вывозом бытовых отходов, и общественного контроля