РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В 2018 году в Казахстане планируется запустить 6 казахстанско-китайских инвестиционных проектов

CA-NEWS (KZ) - В 2018 году в Казахстане планируется запустить 6 казахстанско-китайских инвестиционных проектов.

Как сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию РК, совместные проекты будут реализовываться практически во всех регионах республики.

По словам главы ведомства Жениса Касымбек, в настоящее время ведется строительство по 11 проектам на общую сумму $7 млрд, в том числе по 6 проектам запуск ожидается в 2018 году. Это проекты в области инфраструктуры, строительства, агропромышленного комплекса, горно-металлургического комплекса, машиностроения и химической промышленности.

В настоящее время перечень совместных казахстанско-китайских инвестиционных проектов включает 51 проект на общую сумму $27,7 млрд. На сегодня реализованы 4 проекта на общую сумму $143 млн nв Павлодарской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях в сфере машиностроения, нефтеперерабатывающей, химической, пищевой промышленности и логистики.

В рамках проводимой работы по привлечению инвесторов в приоритетные сектора экономики, министерство сформировало портфель из реализуемых и прорабатываемых инвестиционных проектов на 2018-2020 годы, в который вошли 140 проектов с иностранным участием ($43,8 млрд).

print
  • Прокуратура Турции выдала ордер на арест 70 военных
  • Трамп предложил ЕС сократить поставки стали в США на 10%
  • Европейский инвестиционный банк предоставит Узбекистану кредит в $400 млн
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×