В 2018 году в Казахстане планируется запустить 6 казахстанско-китайских инвестиционных проектов

CA-NEWS (KZ) - В 2018 году в Казахстане планируется запустить 6 казахстанско-китайских инвестиционных проектов.

Как сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию РК, совместные проекты будут реализовываться практически во всех регионах республики.

По словам главы ведомства Жениса Касымбек, в настоящее время ведется строительство по 11 проектам на общую сумму $7 млрд, в том числе по 6 проектам запуск ожидается в 2018 году. Это проекты в области инфраструктуры, строительства, агропромышленного комплекса, горно-металлургического комплекса, машиностроения и химической промышленности.

В настоящее время перечень совместных казахстанско-китайских инвестиционных проектов включает 51 проект на общую сумму $27,7 млрд. На сегодня реализованы 4 проекта на общую сумму $143 млн nв Павлодарской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях в сфере машиностроения, нефтеперерабатывающей, химической, пищевой промышленности и логистики.

В рамках проводимой работы по привлечению инвесторов в приоритетные сектора экономики, министерство сформировало портфель из реализуемых и прорабатываемых инвестиционных проектов на 2018-2020 годы, в который вошли 140 проектов с иностранным участием ($43,8 млрд).