Доход Казахстана от транспортной деятельности составил более $7 млрд

CA-NEWS (KZ) - На сегодняшний день транспортная отрасль Казахстана продолжает показывать положительную динамику роста. Индекс физического объема по итогам прошлого года увеличился на 4,8%. Об этом в ходе встречи с населением сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

По его словам, доход от транспортной деятельности вырос на 7,7%, составив 2,4 трлн тенге ($7,34 млрд). Объем перевозок грузов всеми видами транспорта вырос на 5,1%, достигнув 3,9 млрд тонн.

«Международный транзитный коридор «Западная Европа – Западный Китай» доказал свою эффективность. Суммарный среднегодовой экономический эффект составляет свыше 190 млрд тенге ($580 млн), при этом в 2,5 раза увеличены объемы грузоперевозок (33 млн тонн) и транзита (900 тыс. тонн), в два раза сократилось время в пути, снижено количество дорожно-транспортных происшествий на 27%, в том числе смертности на 35%», - отметил глава ведомства.

По данным МИР, вдоль транспортного коридора действует 277 объектов дорожного сервиса, из них 55 созданы за последние годы (Жамбылская область - 6 единиц, Южно-Казахстанская – 7, Кызылординская – 21, Актюбинская область – 21), которые оказывают услуги пользователям дорог, а также дали импульс развитию малого и среднего бизнеса.

В целом транзит автомобильным транспортом по итогам 2017 года показал рекордный за последние 5 лет объем груза – 2,1 млн тонн (рост по сравнению с 2016 годом составил 50%).