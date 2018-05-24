В Таджикистане ликвидируют статус предприятий–производителей полуфабрикатов

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане планируется в ближайшее десятилетие отказаться от производства сырья, полуфабрикатов и перейти на полный цикл производства. Об этом говорится в принятой на прошлой неделе нижней палатой парламента республики Стратегии развития промышленности в РТ на период до 2030 года. Проект новой стратегии был одобрен правительством в конце марта этого года.

В документе отмечается, что таджикская промышленность функционирует в качестве экспортера концентрата металлов, сырья и полуфабрикатов текстильной промышленности и различных плодоовощных консервов.

«Для того, чтобы вышеуказанные отрасли выпускали готовую продукцию, соответствующую требованиям рынка, возникла необходимость модернизации производства, которая требовала больших финансовых затрат от предпринимателей. Однако финансовых ресурсов отечественных предпринимателей на эти цели было недостаточно, и положительное решение данного вопроса виделось только путем привлечения иностранных инвесторов, обеспечения их заинтересованности и привлекательности промышленности», - говорится в Стратегии.

Одной из основных задач Стратегии является увеличение доли промышленности в структуре ВВП, которую предусматривается довести в 2030 году до 25%. В 2017 году доля промышленности, включая энергетику, в ВВП составила 17%.

На начало 2018 года в стране работало 1942 промышленных предприятий, которые обеспечивают работой более 90 тысяч граждан страны.

В нынешней структуре промышленности 34,4% приходится на добычу полезных ископаемых. Доля пищевой промышленности составляет почти 26,9%, легкой промышленности – около 15,9%, производства стройматериалов – 13,7%, машиностроительной, металлообрабатывающей и химической промышленности – 7,6%, угледобывающей – 1,6%, сообщает АП.