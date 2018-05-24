16 аэродромов будут построены и реконструированы в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане за 4 месяца 2018 года рост по перевезенным авиапассажирам составил 21% или 2,3 млн человек (1,9 млн в 2017 году). Об этом на встрече с населением сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

По его словам, с динамичным развитием отрасли сопровождается и рост инцидентов в гражданской авиации, связанных с человеческим фактором, отказом техники и уровнем подготовки авиационных специалистов.

«Для повышения уровня безопасности полетов создается новая структура в форме акционерного общества для обеспечения контроля и надзора в гражданской авиации по примеру авиационных властей Великобритании. И буквально на днях в ведение министерства передано единственное отраслевое высшее учебное заведение - Академия гражданской авиации. Нами будут приняты меры по внедрению европейских стандартов в учебном процессе и привлечению признанных европейских учебных центров для качественной подготовки авиационных кадров», - отметил глава МИР.

Также, по данным ведомства, реализуется программа по развитию малой авиации для обеспечения доступа жителей малых городов и удаленных населенных пунктов к воздушным перевозкам. Запланировано строительство и реконструкция 16 внутриобластных аэродромов местного значения. Для этих целей на базе авиакомпании «Жетысу» планируется обновление парка воздушных судов вместимостью до 19 пассажиров. Первые 2 самолета будут получены до конца года.

Кроме этого, в текущем году будет введена в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса аэропорта Семей и начата работа по реконструкции полосы в аэропорту городе Костанай.

По информации министра, расширяется география полетов в международном направлении. С начала 2018 года открыты рейсы Атырау–Франкфурт и Рига–Алматы. В ближайшее время запланировано открытие рейсов из Астаны в Вильнюс и ряд российских городов, в том числе в Тюмень, Казань и др.

«Открытие новых направлений нацелено на развитие транзитного потенциала страны, так ежегодно рост транзитных пассажиров составляет свыше 30%. Для этого также были внедрены безвизовые режимы для транзитных пассажиров Китая и Индии на 72 часа», - напомнил Ж.Касымбек.