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  24 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане министры обороны стран ОДКБ обсудили угрозы военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе

CA-NEWS (KZ) - В Астане 23 мая состоялось заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности.

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства Казахстана, в ходе заседания участники обсудили вызовы и угрозы военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе, одобрили план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на следующий год, план консультаций представителей государств – членов Организации по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2018 года – первое полугодие 2019 года, приняли план мероприятий по реализации Концепции развития системы совместной подготовки военных кадров для вооруженных сил государств до 2020 года.

«Рассмотренные на заседании вопросы послужат главной для нас целью – укреплению коллективной безопасности и стабильности государств-членов Организации. Очередное заседание Совета министров обороны состоится во втором полугодии 2018 года в Республике Казахстан», - отметил министр обороны РК Сакен Жасузаков.

В заседании также участие приняли генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров и начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

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