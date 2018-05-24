Минэнерго Казахстана провело аукцион по отбору проектов ветроэлектростанций

CA-NEWS (KZ) - В Астане 23 мая состоялись первые аукционные торги возобновляемых источников энергии.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана, аукцион состоялся для Северной зоны (Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области) по отбору проектов ветроэлектростанций суммарной мощностью 20 МВт.

Казахстанские компании направили 9 заявок с единичной мощностью проектов от 2 до 7 МВт. Суммарный объем заявок составляет 40,7 МВт.

Стартовая цена на аукционе составила 22,67 тенге. В течение 3-часовой сессии предложенный диапазон тарифов составил от 22,67 тенге до 18 тенге.

Аукцион признан состоявшимся, так как было представлено свыше 3 участников и более 150% закупаемой мощности.

По итогам электронных торгов победителями определены следующие участники:1. КТ «Зенченко и К» на 2 МВт с ценой 18 тенге,2. ТОО «Вичи» на 7 МВт с ценой 18,01 тенге,3. «Ventum Energy» на 4,95 МВт с ценой 18,99 тенге,4. ТОО «EastWindEnergy» на 4,95 МВт с ценой 19,99 тенге,5. ТОО «Иван Зенченко» на 2 МВт с ценой 22,53 тенге.