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  24 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Минэнерго Казахстана провело аукцион по отбору проектов ветроэлектростанций

CA-NEWS (KZ) - В Астане 23 мая состоялись первые аукционные торги возобновляемых источников энергии.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана, аукцион состоялся для Северной зоны (Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области) по отбору проектов ветроэлектростанций суммарной мощностью 20 МВт.

Казахстанские компании направили 9 заявок с единичной мощностью проектов от 2 до 7 МВт. Суммарный объем заявок составляет 40,7 МВт.

Стартовая цена на аукционе составила 22,67 тенге. В течение 3-часовой сессии предложенный диапазон тарифов составил от 22,67 тенге до 18 тенге.

Аукцион признан состоявшимся, так как было представлено свыше 3 участников и более 150% закупаемой мощности.

По итогам электронных торгов победителями определены следующие участники:
1. КТ «Зенченко и К» на 2 МВт с ценой 18 тенге,
2. ТОО «Вичи» на 7 МВт с ценой 18,01 тенге,
3. «Ventum Energy» на 4,95 МВт с ценой 18,99 тенге,
4. ТОО «EastWindEnergy» на 4,95 МВт с ценой 19,99 тенге,
5. ТОО «Иван Зенченко» на 2 МВт с ценой 22,53 тенге.
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