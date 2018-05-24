Times: Мэй предложит Евросоюзу договориться о втором переходном периоде после Brexit

CA-NEWS (CA) - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует предложить Евросоюзу согласовать второй переходный период после выхода страны из ЕС, пишет издание The Times.

По ее данным, предполагается, что он продлится до 2023 года. В ходе него будут решаться таможенные и торговые вопросы.

Ожидается, что Brexit пройдет 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

На данный момент Мэй не представила предложение в Брюссель из-за отсутствия консенсуса со стороны участников переговоров от ЕС и Консервативной партии Великобритании, отмечает издание.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер.