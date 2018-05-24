Казахстан занял 38 место в рейтинге глобальной конкурентоспособности

CA-NEWS (KZ) - Казахстан занял 38 место в индексе глобальной конкурентоспособности.

В рейтинге IMD World Competitiveness Rankings отмечается, что 5 самых конкурентоспособных стран мира остаются такими же, как и в предыдущем году, но их порядок меняется. Соединенные Штаты Америки, занявшие в 2017 году 3 место, возвращаются на 1 место. За США следуют Гонконг (1 место в прошлогоднем рейтинге), Сингапур; Нидерланды и Швейцария поменялись местами, заняв 4 и 5 строчку соответственно.

ТОП-10 замыкают Дания, Объединенные Арабские эмираты, Норвегия, Швеция и Канада. Австрия (18) и Китай (13) улучшают свои позиции на семь и пять мест соответственно. Россия и Турция поднимаются на одно место до 45 и 46 строчки.

Последние 59-63 места, согласно данным, заняли Украина, Бразилия, Хорватия, Монголия и Венесуэла.

Всемирный центр конкурентоспособности IMD публикует рейтинги с 1989 года. Для этого за основу берутся 258 показателей, в том числе национальная статистика занятости и торговли, коррупция, экологические проблемы и качество жизни.

С рейтингом можно ознакомиться здесь.