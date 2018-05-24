РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В США при столкновении фуры со школьным автобусом пострадали 20 человек

CA-NEWS (CA) - В американском штате Висконсин произошло столкновение фуры со школьным автобусом, в результате чего пострадали 20 человек. Об этом сообщает NBC15 со ссылкой на местные власти.

ДТП произошло около 10:00 по местному времени (18:00 мск). По данным властей, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в школьный автобус, который остановился на обочине из-за технических проблем.

В салоне автобуса на момент аварии находилось 33 человека. По информации телеканала, четыре человека получили серьезные травмы, двоих из которых доставили в больницу на медицинском вертолете. Остальные пострадавшие были доставлены в две другие больницы.

По словам представителя одного из медучреждений, 11 пострадавших при ДТП не были серьезно ранены. В настоящий момент в критическом состоянии находится один человек, пишет РБК.

print
  • В Туркменистане полиция проверяет туалеты в частных домах на наличие изображений президента
  • Казахстан победил Стати в его попытке отложить рассмотрение мошенничества в суде Англии
  • В Уфе задержали гражданина Узбекистана со 130 кг насвая
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×