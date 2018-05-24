В США при столкновении фуры со школьным автобусом пострадали 20 человек

CA-NEWS (CA) - В американском штате Висконсин произошло столкновение фуры со школьным автобусом, в результате чего пострадали 20 человек. Об этом сообщает NBC15 со ссылкой на местные власти.

ДТП произошло около 10:00 по местному времени (18:00 мск). По данным властей, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в школьный автобус, который остановился на обочине из-за технических проблем.

В салоне автобуса на момент аварии находилось 33 человека. По информации телеканала, четыре человека получили серьезные травмы, двоих из которых доставили в больницу на медицинском вертолете. Остальные пострадавшие были доставлены в две другие больницы.

По словам представителя одного из медучреждений, 11 пострадавших при ДТП не были серьезно ранены. В настоящий момент в критическом состоянии находится один человек, пишет РБК.