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  24 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане открылся новый комплекс по конному спорту, не имеющий аналогов в Центральной Азии

CA-NEWS (UZ) - В Яккабагском районе Кашкадарьинской области состоялась торжественная церемония открытия современного, не имеющего аналогов в Центральной Азии комплекса по разведению и выращиванию национальной породы лошадей «Карабаир». Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Периметр комплекса облагорожен зелеными зонами, системой микроклимата. Территория больше чем пяти гектаров конюшни на 200 голов лошадей, оснащена всем необходимым для качественного ухода за питомцами — ветеринарные блоки, душевые, денники, отвечающие всем установленным требованиям. Открытый и крытый манежи специально оснащены для тренировок, национальных и международных соревнований.

Трибуна комплекса рассчитана на 500 мест, откуда виден прекрасный обзор не только всего открытого поля, но и территории унитарного предприятия «Корабайр отчилик мажмуаси».

В рамках мероприятия самые лучшие спортсмены конкуристы Узбекистана продемонстрировали свое мастерство.

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