Пресс-секретаря Навального арестовали на 25 суток за два твита

CA-NEWS (CA) - Тверской суд Москвы арестовал пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш на 25 суток. Ее признали виновной в повторном нарушении порядка проведения массовых мероприятий, сообщает Русская служба Би-би-си.

Поводом для возбуждения в отношении нее административного дела стали два твита от 12 апреля. Уже после этого соратники Навального подали заявку на проведение шествия в центре Москвы, которая была отклонена мэрией.

В суде по делу Ярмыш в качестве свидетеля была допрошена юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Это она подавала заявку на акцию "Он нам не царь" 20 апреля. И Соболь, и Ярмыш доказывали суду, что не могли нарушить запрет на призывы на несогласованные митинги и шествия, поскольку сам процесс согласования с властями тогда еще не начался.

Ярмыш задержали во вторник, 22 мая, в отделении полиции "Тверское", куда она приехала с доверенностью на право выступить защитником другого соратника Навального, ведущего YouTube-канала "Навальный Live" Руслана Шаведдинова, который на тот момент уже находился в этом ОВД.

Шаведдинова задержали утром в тот же день и составили на него протокол по той же статье. А вечером Тверской суд признал его виновным и арестовал на 30 суток.

Ярмыш в своем протоколе также обнаружила вывод полицейских, что статью о повторном нарушении порядка проведения митингов она нарушила, опубликовав два сообщения в "Твиттере" 12 апреля.

Кроме того, во вторник по той же статье о повторном нарушении был арестован на 30 суток еще один соратник Навального Сергей Бойко.

Как отмечали правозащитники, во время оппозиционной акции 5 мая власти в Москве сменили тактику - сначала были массовые задержания, сопоставимые с событиями 6 мая 2011 на Болотной площади, однако потом административные дела задержанных не доходили до суда или направлялись обратно в полицию для исправления ошибок в протоколах.

В итоге под арестом оказались только Навальный и его соратники.