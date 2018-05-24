Мажилис одобрил ратификацию соглашения, касающегося ограничения или прекращения пересечения казахстанско-кыргызстанской госграницы

CA-NEWS (KZ) - Депутаты Мажилиса одобрили ратификацию соглашения между правительствами Казахстана и Кыргызстана о режиме казахстанско-кыргызстанской государственной границы, подписанного в Астане 25 декабря 2017 года.

Согласно документу, пересечение государственной границы лицами, транспортными средствами и перемещение через государственную границу грузов и иного имущества осуществляется:

1) на суше – в местах пересечения государственной границы, устанавливаемых на путях международного железнодорожного, автомобильного и иных сообщений;

2) в воздушном пространстве – в местах пересечения государственной границы международными трассами или по воздушным коридорам, специально выделенным для этих целей.

Пересечение госграницы в иных местах допускается в случаях, предусмотренных соглашением и международными договорами, участниками которых являются государства сторон.

Стороны в исключительных случаях (в интересах национальной безопасности, а также по санитарно-карантинным причинам, при эпидемиях и эпизоотиях, возникновении чрезвычайных ситуаций или других форс-мажорных обстоятельств) временно ограничивают или прекращают пересечение государственной границы на отдельных ее участках:

1) в установленных местах пересечения государственной границы в порядке, предусмотренном соглашением о пунктах пропуска и иными соглашениями между сторонами;

2) в иных местах пересечения государственной границы, определенных настоящим соглашением, с уведомлением другой стороны по линии пограничной представительской деятельности не позднее чем за 48 часов до планируемого времени их введения, с указанием причин и сроков действия ограничений.

Уполномоченным органам в сфере охраны границы при исполнении обязанностей по охране государственной границы предоставляется право пересечения государственной границы иным порядком, а также право неоднократного пересечения государственной границы при использовании дорог совместного пользования в согласованном между ними порядке.

При пересечении государственной границы лицами, транспортными средствами, перемещении через государственную границу грузов и иного имущества осуществляется пропуск через государственную границу в соответствии с национальным законодательством государств сторон и международными договорами, участниками которых являются государства сторон.

Пропуск через государственную границу лиц, транспортных средств, грузов и иного имущества из государства одной стороны в государство другой стороны осуществляется в пунктах пропуска, установленных и открытых в соответствии с национальным законодательством государств сторон и международными договорами, участниками которых являются государства сторон.

При следовании лиц и транспортных средств, перемещении грузов и иного имущества с территории государства одной стороны на территорию государство другой стороны от границы до пунктов пропуска или в обратном направлении запрещаются:

1) изменение установленного маршрута движения;

2) остановка, высадка (посадка) лиц, выгрузка (погрузка) грузов и товаров, подъем в воздух, посадка или прием любого летательного аппарата, в том числе беспилотного.

При транзитном передвижении через территории государств сторон разрешается неоднократное пересечение государственной границы:

1) без процедуры пропуска:

- железнодорожного транспорта – по участку железной дороги РК «Тараз – Шымкент», проходящей по территории Таласской области КР;

- транспортных средств – по участку автомобильной дороги КР «Бишкек – Нарын – Торугарт», проходящей по территории Жамбылской области РК;

- представителей уполномоченных органов в сфере охраны границы государств сторон – по дорогам (тропам) совместного пользования, неоднократно пересекающим государственную границу;

- представителей совместной комиссии по проверке обозначения линии государственной границы на период проведения совместных работ;

2) с процедурой пропуска:

- местными жителями – гражданами КР (по нечетным числам месяца) и РК (по четным числам месяца) при использовании дорог, троп Панфиловского района Чуйской области (Аспаринского ущелья Меркенского района Жамбылской области), неоднократно пересекающих государственную границу, в период осуществления сельскохозяйственной, водохозяйственной, охотничьей, лесной (сбор плодов, лекарственных трав) и другой хозяйственной деятельности - до мест входа и после мест выхода из ущелья (и обратно), определяемых уполномоченными органами в сфере охраны границы, для своих граждан;

- обслуживающим персоналом трансграничных сооружений в период их обслуживания – по дорогам (тропам) совместного пользования (по тропам вдоль трансграничных сооружений), в местах пересечения государственной границы трансграничными сооружениями и на дорогах (тропах), ведущих к данным сооружениям, – перед заступлением на сутки (смену) и по их окончании;

- организованными туристскими группами – по согласованным сторонами трансграничным горным маршрутам, неоднократно пересекающим границу, – перед началом и по окончании маршрута.

В данных случаях запрещается изменение установленного маршрута движения, остановка транспортных средств, высадка (посадка) лиц, выгрузка (погрузка) грузов и иного имущества, подъем в воздух, посадка или прием любого летательного аппарата, в том числе беспилотного.

Исключением являются случаи возникновения чрезвычайных ситуаций, технических неисправностей, оказание срочной медицинской помощи людям (с последующим уведомлением уполномоченного органа в сфере охраны границы), а также проведения работ совместной комиссией по проверке обозначения линии государственной границы.

В случае запроса одной из сторон об оказании помощи для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, допускается пересечение государственной границы аварийно-спасательными службами и формированиями государств сторон в иных местах, с предварительным информированием уполномоченных органов в сфере охраны границы и воздушного пространства о такой необходимости, а также согласованием мест и времени пересечения.

Также отмечается, что уполномоченные органы в сфере охраны границы осуществляют контроль за недопущением перехода домашних животных через государственную границу.

В случае перехода домашних животных через границу, уполномоченные органы в сфере охраны границы в кратчайшие сроки информируют друг друга и принимают меры по поиску, охране и их передаче в местах, оговоренных сторонами, либо, в случае выявления их болезни или падежа вследствие особо опасного инфекционного заболевания, - к уничтожению в соответствии с национальным законодательством.

Запрещается их сокрытие, забой или продажа, а также использование в хозяйственных целях.

С полным текстом соглашения можно ознакомиться по ссылке.